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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Uğur AteşAtlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan,...

23.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:18Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
Atlasglobal : Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-21, 25-21, 25-23
Süre: 87 dakika (28, 30, 29)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.

Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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