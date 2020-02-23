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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Caner Çıldır, İbrahim AcarVakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Bartsch-Hackley (Gizem Örge Güner, Haak, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt)Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal...

23.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:16Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Sarayı
Hakemler: Caner , İbrahim Acar
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Bartsch-Hackley (Gizem Örge Güner, Haak, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar )
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Ceren Çınar)
Setler: 25-20, 23-25, 25-21, 25-10
Süre: 100 dakika (27, 25, 28, 20)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında lider VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Ligde 17 galibiyetini elde eden VakıfBank, yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Nilüfer Belediyespor ise 12. kez mağlup oldu.

Gizem Örge, Karakurt, Çıldır, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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