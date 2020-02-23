Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Esat DanziliTürk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda...

23.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:28Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Esat Danzili
Türk Hava Yolları: Nursevil Gökbudak, Kingdon, Aelbrecht, Buijs, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Funda Bilgi, Ada Germen, Yasemin Özel)
: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Tuana Öztürk, Lal Verda Akın (Aleyna Fırat, Zuhal Çetin, Göknur Silen, Ece Deniz Uçarı)
Setler: 25-9, 25-12, 25-11
Süre: 59 dakika (16, 23, 20)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Türk Hava Yolları 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 15. kez yenildi.

Beşiktaş, Aydınlar, Vestel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 20:51:04