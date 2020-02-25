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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Selçuk GörmenFenerbahçe Opet: Thompson, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, İpar Özay Kurt)Aydın Büyükşehir Belediyespor:...

25.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:32Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Thompson, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, İpar Özay Kurt)
Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein-Grothues, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Cansu Ayyıldız, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut)
Setler: 21-25, 25-20, 25-16, 25-18
Süre: 108 dakika (27, 28, 26, 27)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Vestel, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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