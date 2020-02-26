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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Ayazağa EczacıbaşıHakemler: Ebru Ayata, Metin KorkutEczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi...

26.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:00Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Ayata, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)
PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, Dolunay Çetinkaya, Yağmur Karaoğlu, Sinem Yıldız)
Setler: 25-19, 27-25, 25-10
Süre: 82 dakika (26, 34, 22)
Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği PTT'yi 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Ayazağa, Vestel, PTT, Spor

Kaynak: AA

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