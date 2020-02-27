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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Mehmet Gül, Sadettin KıralBeşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Verda Akın, (Tuğçe Ersan, Ece Deniz Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Sevval Burnazlar, Gökçe Akkaya, Mina Zeynep Özgel, Kardelen...

27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:00Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Sadettin Kıral
Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Verda Akın, (Tuğçe Ersan, Ece Deniz Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Sevval Burnazlar, Gökçe Akkaya, Mina Zeynep Özgel, Kardelen Karabıyık)
Atlasglobal Yeşilyurt: İrem Kaya, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Şule Yetimoğlu, Derya Güç, Yasemin Sezer)
Setler: 16-25, 20-25, 19-25
Süre: 73 dakika (22, 27, 24)
Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Burhan Felek, Mehmet Gül, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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