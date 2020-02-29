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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Mehmet Gül, Esat DanziliVakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan (Pınar Atasever)Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Ece Uçarı, Elif...

29.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:22Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Esat Danzili
VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan (Pınar Atasever)
: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Aleyna Fırat, Kardelen Karabıyık, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar)
Setler: 25-13, 25-14, 25-12
Süre: 62 dakika (20, 20, 22)
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Cansu Özbay, Mehmet Gül, Beşiktaş, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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29.02.2020 20:20:18