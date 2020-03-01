Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun
Beylikdüzü Voleybol
İhtisas: Açelya Özmen, Zekiye Ünal, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız
, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu)
Karayolları: Kübra Kegan, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Burcu Yüzgenç, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)
Setler: 20-25, 16-25, 8-25
Süre: 68 dakika (23, 23, 22)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Karayolları, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.