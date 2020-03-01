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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Deneri, Zafer ÖzmenNilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)Fenerbahçe Opet: Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson, Kelsey, Eda Erdem Dündar, Naz...

01.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:12Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Zafer Özmen
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye (Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren )
Opet: Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Thompson, Kelsey, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt)
Setler: 19-25, 15-25, 16-25
Süre: 71 dakika (27, 22, 22)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe, Elif Uzun, Dikmen, Çınar, Spor

Kaynak: AA

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1.03.2020 20:40:43