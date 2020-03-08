Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Seçkin Yener, Ramazan ÇevikFenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, İpar Kurt)PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler...
08.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:10
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Çevik
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, İpar Kurt)
PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Aslanyürek, Ceren Baysal)
Setler: 25-15, 25-12, 25-19
Süre: 70 dakika (24, 21, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 yendi.
Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Çevik
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, İpar Kurt)
PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Aslanyürek, Ceren Baysal)
Setler: 25-15, 25-12, 25-19
Süre: 70 dakika (24, 21, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Etiketler : OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Vestel, PTT, Spor
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