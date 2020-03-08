Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çildir, Esat DanziliEczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç, Natalia, Ergül Eroğlu, Sonja (Simge Şebnem Aköz, Merve Dalbeler, Lloyd, Melis Durul)Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Caratasu, Derya...
08.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:48
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç, Natalia, Ergül Eroğlu, Sonja (Simge Şebnem Aköz, Merve Dalbeler, Lloyd, Melis Durul)
Atlasglobal Yeşilyurt : Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Derya Güç, Şule Yetimoğlu)
Setler: 25-15, 24-26, 25-21, 25-17
Süre: 112 dakika (29, 31, 27, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç, Natalia, Ergül Eroğlu, Sonja (Simge Şebnem Aköz, Merve Dalbeler, Lloyd, Melis Durul)
Atlasglobal Yeşilyurt : Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Derya Güç, Şule Yetimoğlu)
Setler: 25-15, 24-26, 25-21, 25-17
Süre: 112 dakika (29, 31, 27, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Simge Şebnem Aköz, Yeşilyurt, Vestel, Spor
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