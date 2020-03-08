Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.
08.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:16
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Karayolları-Nilüfer Belediyespor: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları: 3-0
Fenerbahçe Opet-PTT: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 0-3
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Karayolları-Nilüfer Belediyespor: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları: 3-0
Fenerbahçe Opet-PTT: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 0-3
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Vestel, Spor
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