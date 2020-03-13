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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kınasts, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Aelbrecht, Büşra Kılıçlı)PTT: Gergena Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver,...

13.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:34
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kınasts, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova (Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Aelbrecht, Büşra Kılıçlı)
PTT: Gergena Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Seda Tokatlıoğlu, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler)
Setler: 25-22, 25-19, 22-25, 25-17
Süre: 112 dakika (29, 27, 32, 24)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında PTT'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Berin Yıldırım, Büşra Kılıçlı, Vestel, PTT, Spor

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