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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Caner ÇildirAtlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç, İrem Kaya, Derya Güç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak,...

15.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:28
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir
Atlasglobal Yeşilyurt : Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç, İrem Kaya, Derya Güç)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Erce Kasapoğlu, Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut, Berra Eren, Cansu Ayyıldız)
Setler: 25-13 19-25, 25-19, 25-15
Süre: 102 dakika (24, 27, 26, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Aydın, Spor

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