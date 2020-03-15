Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBankHakemler: Erdal Akıncı, Metin KorkutVakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, İsabelle, Hackley (Gizem Güner, Gabriele )Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Loyd, Melis Durul,...
15.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:39
Salon: VakıfBank
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, İsabelle, Hackley (Gizem Güner, Gabriele )
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Loyd, Melis Durul, Ergül Eroğlu)
Setler: 25-17, 25-18, 25-21
Süre: 77 dakika (25, 26, 26)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, Ezacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi. VakıfBank bu sonuçla normal sezonu lider bitirdi.
Birinci sete VakıfBank etkili ataklar ve servisler ile başladı. Teknik molayı 12-9 önde tamlayan sarı-siyahlılar, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de VakıfBank, etkili oyunlar kurdu. Rakibinin basit hataları sonucu teknik molaya yine 12-9 önde giren VakıfBank, etkili servislerle bu seti 25-18 alarak 2-0'lık üstünlük kurdu.
Üçüncü sette Gabriele'yle dörtten, Zehra ile ortadan ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-8 önde girdi. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren VakıfBank seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, İsabelle, Hackley (Gizem Güner, Gabriele )
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Newcombe, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Loyd, Melis Durul, Ergül Eroğlu)
Setler: 25-17, 25-18, 25-21
Süre: 77 dakika (25, 26, 26)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, Ezacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi. VakıfBank bu sonuçla normal sezonu lider bitirdi.
Birinci sete VakıfBank etkili ataklar ve servisler ile başladı. Teknik molayı 12-9 önde tamlayan sarı-siyahlılar, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de VakıfBank, etkili oyunlar kurdu. Rakibinin basit hataları sonucu teknik molaya yine 12-9 önde giren VakıfBank, etkili servislerle bu seti 25-18 alarak 2-0'lık üstünlük kurdu.
Üçüncü sette Gabriele'yle dörtten, Zehra ile ortadan ataklar yapan VakıfBank, teknik molayı 12-8 önde girdi. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren VakıfBank seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kübra Çalışkan, Gizem Güner, Vestel, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Spor
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı