Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Aylin Turnaoğlu, Esat DanziliBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien...
16.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:34
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Esat Danzili
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt)
Galatasaray HDI Sigorta : Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Melike Çadır, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Sezen Keşkekoğlu)
Setler: 12-25, 20-25, 21-25
Süre: 67 dakika (19, 23, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Esat Danzili
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özmen, İklimya Demir, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt)
Galatasaray HDI Sigorta : Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Melike Çadır, Cansu Çetin, İlkin Aydın, Sezen Keşkekoğlu)
Setler: 12-25, 20-25, 21-25
Süre: 67 dakika (19, 23, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, voleybol, Sigorta, Vestel, Spor
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