Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.
16.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:36
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank normal sezonu 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitirdi.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off etabında mücadele edecek.
Play-off etabında Atlasglobal Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA ve Nilüfer Belediyespor-VakıfBank eşleşmelerinin olduğu çeyrek finalin ilk maçları, 21 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu son 4 sırada bitiren PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise baraj etabında mücadele verecek.
Baraj etabında müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar, bir alt lige düşecek. Etabın ilk devresi 20, 21, 22 Mart'ta, ikinci devresi ise 6, 7, 8 Nisan'da Kocaeli'deki Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Puan durumu
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonunun ardından oluşan puan durumu şöyle:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank normal sezonu 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitirdi.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off etabında mücadele edecek.
Play-off etabında Atlasglobal Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA ve Nilüfer Belediyespor-VakıfBank eşleşmelerinin olduğu çeyrek finalin ilk maçları, 21 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu son 4 sırada bitiren PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise baraj etabında mücadele verecek.
Baraj etabında müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar, bir alt lige düşecek. Etabın ilk devresi 20, 21, 22 Mart'ta, ikinci devresi ise 6, 7, 8 Nisan'da Kocaeli'deki Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Puan durumu
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonunun ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Kazanılan Set
|Kaybedilen Set
|1. VakıfBank
|22
|21
|1
|63
|9
|2. Eczacıbaşı VitrA
|22
|20
|2
|60
|18
|3. Fenerbahçe Opet
|22
|18
|4
|60
|19
|4. Galatasaray HDI Sigorta
|22
|15
|7
|50
|30
|5. Atlasglobal Yeşilyurt
|22
|12
|10
|40
|39
|6. Türk Hava Yolları
|22
|10
|12
|41
|42
|7. Aydın Büşükşehir Belediyespor
|22
|10
|12
|36
|40
|8. Nilüfer Belediyespor
|22
|9
|13
|35
|47
|9. PTT
|22
|8
|14
|34
|46
|10. Karayolları
|22
|5
|17
|29
|52
|11. Beşiktaş
|22
|3
|19
|13
|60
|12. Beylikdüzü Voleybol İhtisas
|22
|1
|21
|5
|64
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Vestel, Aydın, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Spor
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Spor
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Spor
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu