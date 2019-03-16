Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu THY
: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova) Fenerbahçe Opet
: Fatma Yıldırım, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan
, Damla Çakıroğlu)
Setler: 20-25, 16-25, 26-28
Süre: 85 dakika (26, 26, 33)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda THY'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı THY kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.
Vestel, Spor
Kaynak: AA