16 Mart 2019, 17:11
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Aylin TurnaoğluTHY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova)Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu

THY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

Setler: 20-25, 16-25, 26-28

Süre: 85 dakika (26, 26, 33)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda THY'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı THY kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma belirleyecek. Vestel, Spor
Kaynak: AA


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