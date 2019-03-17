17 Mart 2019, 18:00
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalBeşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl)Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın, Cansu...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl)

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın, Cansu Çetin (Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Setler: 25-22, 15-25, 15-25, 25-27

Süre: 115 dakika (27, 23, 25, 40)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılılar, 29 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı Beşiktaş kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 7 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşma belirleyecek. Janset, Vestel, Spor
Kaynak: AA


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