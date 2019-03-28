Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes, Robinson (Gizem Güner, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Seda Uslu, Elif Boran, Hande Korkut)
Setler: 25-21, 25-17, 25-12
Süre: 74 dakika (23, 27, 24)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında VakıfBank sahasında, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Seride durumu 2-0'a getiren VakıfBank, yarı finale yükseldi.
Spor
Kaynak: AA