28 Mart 2019, 21:40
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Erol Akbulut, Mehmet GülVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes, Robinson (Gizem Güner, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes, Robinson (Gizem Güner, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Seda Uslu, Elif Boran, Hande Korkut)

Setler: 25-21, 25-17, 25-12

Süre: 74 dakika (23, 27, 24)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında VakıfBank sahasında, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Seride durumu 2-0'a getiren VakıfBank, yarı finale yükseldi. Spor
Kaynak: AA



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