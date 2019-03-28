Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener
Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Dündar, Antonijevic, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Ramos, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Merve Dalbeler)
Türk Hava Yolları: Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Rahimova, Enright, İpek Ercan, İrem Çor (Funda Bilgi, Nikolic, Şeyma Ercan)
Setler: 25-17, 18-25, 25-16, 20-25, 13-15
Süre: 115 (23, 28, 23, 24, 17)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları deplasmanda, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. Seride durum 1-1'e geldi.
Yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak serinin 3. karşılaşması belirleyecek.
Spor
Kaynak: AA