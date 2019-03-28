28 Mart 2019, 21:57
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Caner Çıldır, Serdar NişancıoğluKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Buse Kara, Bahar Akbay, Ayşegül Girgin)Eczacıbaşı VitrA: Kim, Büşra Kılıçlı, Boskovic,...

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Buse Kara, Bahar Akbay, Ayşegül Girgin)

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Güldeniz Önal)

Setler: 24-26, 15-25, 14-25

Süre: 75 dakika (28, 24, 23)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 3-0 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA, 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi oynanacak üçüncü karşılaşma belirleyecek. Spor
Kaynak: AA



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