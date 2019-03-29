Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik Galatasaray
HDI Sigorta
: Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Hande Baladın
, Jackson
( Gizem Karadayı
, Nursevil Aydınlar
, Dilara Gedikoğlu, Atkinson, Buse Kayacan) Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar
Atasever, Rida Erlalelitepe, Zeynep Uzen, Tuğçe Ersan, Janset
Cemre Erkul)
Setler: 26-24, 25-20, 25-18
Süre: 82 dakika (27,30, 25)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.
Spor
Kaynak: AA