29 Mart 2019, 21:09
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Ramazan ÇevikGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Atkinson, Buse Kayacan)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson ( Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Atkinson, Buse Kayacan)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Zeynep Uzen, Tuğçe Ersan, Janset Cemre Erkul)

Setler: 26-24, 25-20, 25-18

Süre: 82 dakika (27,30, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi. Spor
Kaynak: AA



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