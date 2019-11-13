Haberler » Spor » Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde - Spor

Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı başarısını, Türkiye Finallerine taşıyacak.

13.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:06Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde
Belediyespor Yıldız Takımı başarısını, Finallerine taşıyacak.

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı Anayurt Kolejini 3-1 yenerek Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, önemli bir başarıya imza atan sporcuları kutladığını söyledi.

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Şahin Kabul, "Bu başarı azim, disiplinli çalışma ve inanmış ekip ruhu sonucudur. Ancak bu başarı, bu takıma, bu sporculara imkan veren, destek olan ve gönül veren Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu sayesinde elde edilmiştir. Bundan dolayı da sporcularımız ve takımım adına teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:35 Türk antrenör gözünü çifte dünya şampiyonluğuna dikti
12:35 Mısır'da Salah şoku! Sakatlığı yüzünden maçlarda oynamayacak
12:32 Gaziantep'te 518 okula spor malzemesi
12:32 A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a gitti
12:26 Ülküspor ilk devreyi lider kapatmak istiyor
12:29 Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor
12:24 NBA'de Türk derbisini Furkan Korkmaz kazandı
12:03 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile
11:58 Fenerbahçe Pedro için harekete geçti! Comolli menajeriyle görüştü
10:32 Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:45:17