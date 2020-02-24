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Voleybol Yıldızlar Türkiye Grup Birinciliği sona erdi

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen "Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Türkiye Grup Birinciliği" final karşılaşmalarıyla sona erdi.

24.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:37Voleybol Yıldızlar Türkiye Grup Birinciliği sona erdi
Mersin'in ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen "Okul Sporları Yıldızlar Grup Birinciliği" final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde üç gün boyunca kız ve erkek okul takımların yarı final mücadelesi verdiği Voleybol Yıldızlar Türkiye Grup Birinciliği karşılaşmaları çekişmeli anlara sahne oldu. Oynana maçlar sonucunda kızlarda Mersin Pirireis Ortaokulu, Adana Özel Altın Eller Ortaokulu ve Antalya Hüseyin Ak Ortaokulu; erkeklerde ise Konya Fevzi Çakmak Ortaokulu, Osmaniye İstiklal Ortaokulu ve Antalya Hüseyin Ak Ortaokulu grup birinciliğini başarıyla tamamlayarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Gruplarında birinci olup yarı finale gitme hakkı elde eden takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Voleybol Türkiye Grup birinciliğine katılan okul takımları sporcuları, Anamur ve Bozyazı Kaymakamlıkları tarafından düzenlenen organizasyonla iki ilçenin tarihi ve turistik yerlerini de gezdiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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