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Voleybolcu Melis Durul'dan evde kalanlara ahşap boyama ve resim önerisi

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA'da oyunculardan Melis Durul, evde geçirdiği zamanı anlattı.

10.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:32
Voleybolcu Melis Durul'dan evde kalanlara ahşap boyama ve resim önerisi
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA'da oyunculardan Melis Durul, evde geçirdiği zamanı anlattı.
Evde kal çağrısında bulunan Melis, "Bu dönemde takipçilerimize ahşap boyama veya resim yapmalarını öneririm. Lütfen kendinizi, ailenizi ve tüm sevdiklerinizi düşünerek evde kalın ve bu günleri hep birlikte aşacağımıza inanın." diye konuştu.
Günlük rutinini anlatan 26 yaşındaki voleybolcu, "Sabahları meditasyon yaparak güne başlıyorum. Kahvaltı sonrası genelde kahve içip, kitap okuyorum. Sonrasında dizi izliyorum. Akşamüstüne doğru yaklaşık bir saat boyunca kondisyonerimizin verdiği egzersizleri yapıyorum. Ardından akşam yemeği yiyip ailemle vakit geçiriyorum. Gün içinde arkadaşlarımla sık sık konuşup, mesajlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Avrupa, Spor
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