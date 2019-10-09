Haberler » Spor » Voleybolcular öğrencilerle buluştu

Voleybolcular öğrencilerle buluştu

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımı panele katıldı.

09.10.2019 15:01Voleybolcular öğrencilerle buluştu
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımı panele katıldı.

Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü voleybol takımı Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü voleybol takımı sporcularından Alper Aydın, Alp Eren Aydın, Murat Çakmak ve antrenör Hamit Sakal Düzce Spor Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Okula ilk girişten itibaren başarılı sporculara büyük ilgi gösteren öğrenciler sordukları sorularla da buluşmayı bir hayli renklendirdiler. Öğrencilere, yaptıkları çalışmalar ve sportif kariyerleri hakkında bilgiler veren takımın oyuncuları, sporla ilgilenen öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu. Sporcular okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. - DÜZCE

Eren Aydın, voleybol, Aydın, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:06 Adalı imzaları verdi, Çebi çekildi, Ünal'dan birlik çağrısı geldi
17:58 Karaköprü Belediyespor liderliğe yükseldi
17:53 TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0
17:52 Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı
17:48 Esenler erokspor: 1-4
17:46 Galatasaray Kulübünün net borcu yaklaşık 1,62 milyar lira
17:46 Nuri Şahin'i açıkladılar! İmzayı atıyor...
9.10.2019 18:09:09