Haberler » 3. Sayfa » Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü

Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü

Vakıfbank Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu.

08.10.2019 12:23Voleybolcuların teknik ekibi ölümden döndü
Vakıfbank Spor Kulubü'nün teknik heyetini taşıyan otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir'e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi'nde takla atarak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Sabri Erdoğan, yanında bulunan Üzeyir Erdurak ve soyismi tespit edilemeyen Yorge isimli personel yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı. - BURSA

Vakıflar Bankası, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:59 Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu
18:50 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı
18:48 Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
18:47 Sivas'ta örtü yangını
18:47 E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı
18:43 MSB: "TSK, sahada DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi ordusudur"
18:37 Ünlü doktor Erkan Topuz'un oğlu, annesinin silahını temizlerken kendisini vurdu