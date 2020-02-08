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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Yıldız Hatice ÖzmenSpor Toto: Nascime, Kemal Kayhan., Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Uncoln (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Çınar, Julius, Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül (Semih Çelik,...

08.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:38Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Yıldız Hatice Özmen
Toto: Nascime, Kemal Kayhan., Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Uncoln (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Çınar, Julius, Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Cansın Hacıbekiroğlu, Atakan Topal)
Setler: 25-21, 30-28, 25-17
Süre: 94 dakika (29, 41, 24)
Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Kemal Kayhan, Semih Çelik, Sigorta, Tokat, Spor

Kaynak: AA

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