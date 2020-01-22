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Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ta forma giyen Arelya Karasoy ile anlaştı.

22.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:56Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı
Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele Büyükşehir Belediyespor, 'ta forma giyen Arelya Karasoy ile anlaştı.
Aydın ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan 23 yaşındaki pasör Arelya Karasoy, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Karasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Tüm yüreğimle sahada mücadele edeceğim. Çok heyecanlıyım, Ege'ye geldim. Ben de Egeliyim. Hedefim takımımla yapabileceğimiz en iyi dereceyi yapmak. Avrupa'ya gidip, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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