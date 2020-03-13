Voleybolda baraj etaplarının tarihlerinde değişikliğe gidildi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nin baraj etabının tarihlerinde değişikliğe gidildi.
13.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:20
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nin baraj etabının tarihlerinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabının ilk devresinin 20, 21, 22 Mart'ta, daha önce 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacağı açıklanan ikinci devresinin ise ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte yapılacağı belirtildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'de ise baraj etabının ilk devresinin 25, 26, 27 Mart'ta, ikinci devresinin ise 3, 4 ve 5 Nisan'da oynanacağı kaydedildi.
Baraj etaplarının yerlerinde ise değişiklik yapılmadı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı müsabakaları Kocaeli'de, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise karşılaşmalar Ankara'da yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabının ilk devresinin 20, 21, 22 Mart'ta, daha önce 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacağı açıklanan ikinci devresinin ise ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte yapılacağı belirtildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'de ise baraj etabının ilk devresinin 25, 26, 27 Mart'ta, ikinci devresinin ise 3, 4 ve 5 Nisan'da oynanacağı kaydedildi.
Baraj etaplarının yerlerinde ise değişiklik yapılmadı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı müsabakaları Kocaeli'de, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise karşılaşmalar Ankara'da yapılacak.
Kaynak: AA
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