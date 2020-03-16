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Voleybolda Büyük Gurur, 1. Lig'deyiz

Voleybol'da 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig play-off final etaplarında 1. Lig'e çıkmayı başararak Konya'ya büyük bir gurur yaşattı.

16.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:43
Voleybolda Büyük Gurur, 1. Lig'deyiz

Voleybol Erkekler 2. Lig play-off yarı final ve final müsabakaları Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Voleybol 'da 1. Lig'e çıkma mücadelesi veren Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, normal sezonu Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor'un arkasından ikinci sırada tamamlayarak play-off yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Eskişehir'de gerçekleştirilen yarı final etabı D Grubunda; Halk Bank'ı 3-1, Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 ve SGK Spor Kulübünü de 3-2 mağlup eden temsilcimiz finale kaldı.

Play-off final etabında da fırtına gibi esen voleybolcularımız ilk maçında İstanbul Yeniköyspor'u 3-2, ikinci maçında da Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçını oynamadan 1. Lig'e çıkmayı garantileyen takımımız, son maçında Gümüşhane ekibi Şiran Akademi'ye 3-1 yenilmesine rağmen 1. Lig'e yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergilediği mücadeleyle 1. Lig'e yükselerek Konya'ya büyük gurur yaşatan bütün oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : voleybol, Konya, Güncel

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