Voleybolda Küçüklerin Final Heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliğiyle organize edilen 2018-2019 Voleybol Sezonu Küçükler Kategorisi (Kız-Erkek) grup karşılaşmaları sona ererken mücadele eleme usulü final karşılaşmaları ile devam ediyor.

KÜÇÜKLER (KIZ-ERKEK) TÜRKİYEŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 22-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Küçükler Kategorisi (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasında gruplarında 1. ve 2.sırayı alan takımlar belirlendi. Kız ve erkeklerde 16'şar takım 26-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.

FİNALE KALAN TAKIMLAR

Küçükler Kategorisi (Kız-Erkek) grup müsabakaları sonucunda kızlarda Galatasaray, Fenerbahçe, Arkas Spor, Karşıyaka, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Vakıfbank İstanbul, Karayolları, İlbank, Vakıfbank Ankara, Nilüfer Bld., Eczacıbaşı, Tekirdağ Yıldırım Spor, TVF Spor Lisesi, Mersin Volgem, Tarsus Bld., Halkbank ve erkeklerde ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa Voleybol, TED Ankara Kolejliler, İst. Okyanus Koleji, Arkas Spor, Halkbank, Ziraat Bankası, Bursa Bosch, Altınyurt, İst. Fabrika Voleybol, İstanbul BBSK, Maliye Piyango, Sahabiye ve TFL Altekma eleme usulü final müsabakalarına kalan takımlar oldu.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 22-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Küçükler Kategorisi (Kızlar-Erkek) Türkiye Şampiyonası, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü oynanacak final karşılaşmaları ile tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Kaynak: Bültenler