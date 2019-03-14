Voleybolda Kupa Heyecanı

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Erkekler Kupa Voley final etabı, yarın Malatya
'da başlayacak. Malatya Merkez
Spor Salonu'nda üç gün sürecek organizasyonda birinci etabı geçen 8 takım, kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.
Kupanın ilk gününde yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
12.00 Maliye
Piyango- İstanbul
Büyükşehir Belediyespor
15.00 Galatasaray- Tokat
Belediye Plevne
17.00 Halkbank-Ziraat Bankası
19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe
Organizasyonda 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının galibiyle, Galatasaray-Tokat Belediye Plevne maçının kazananı arasında birinci yarı final maçı oynanacak. Saat 17.00'de ise Halkbank-Ziraat Bankası maçının galibiyle, Arkas Spor-Fenerbahçe karşılaşmasının kazananı arasında ikinci yarı final müsabakası yapılacak.
Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de finalde kupayı kazanabilmek için karşı karşıya gelecek.
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'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Malatya, Spor
Kaynak: AA