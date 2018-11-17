Voleybolda Maçın Ardından

VakıfBank karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor
Antrenörü Umut Uysal
, "Açıkçası kendi evimizde, bu kadar dolu tribünlerin önünde bu tarz kötü oyunla yenilmek bize yakışmadı." dedi. Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk
Spor Salonu'nda VakıfBank ile oynadığı karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Uysal, ilk üç maçta sergiledikleri tempolu oyun girişini bu maçta yapamadıklarını söyledi.
Alınan mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını aktaran Uysal, şöyle konuştu:
"Açıkçası kendi evimizde, bu kadar dolu tribünlerin önünde bu tarz kötü oyunla yenilmek bize yakışmadı. Oyunda tutunmaya çalıştık. Bunu sadece son set başarabildik. Aslında son setteki mücadeleci oyunu biraz daha yansıtabilseydik, bizim açımızdan daha iyi olurdu. Sonuç itibariyle bu tarz büyük takımlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini görmüş olduk. Buradan çıkardığımız dersler ilerisi için bize tecrübe olacak. Bir daha ki, bu tarz iyi ve voleybol
kültürü olan takımlara karşı daha iyi oynamamız gerektiğini herkes görmüş oldu. Bundan sonraki bu tarz zor maçlarda daha iyi oyun yansıtmak istiyoruz sahaya."
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank'ın antrenörü Giovanni Guidetti ise, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
Salonda çok güzel bir atmosferin olduğunu aktaran Guidetti, "Bugün çok mutluyum. Bence gençler ve atmosfer çok çok iyi. Bence Aydın ve Türk voleybolu çok şanslı. Aydın çok iyi bir takım ama VakıfBank bugün çok iyi oynadı. Bu kadar seyircinin önünde oynanan maç ve alınan galibiyet çok önemli. Aydın çok güçlü bir takım. Biz iyi defans ve blok yaptık. Bence Aydın play of oynayacak güçte bir takım." diye konuştu.
Umut Uysal,Uysal,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:03