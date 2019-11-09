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Voleybolda olaylı İzmir derbisini Göztepe kazandı

Yaşanan tribün olayları nedeniyle seyircisiz tamamlanan Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'ndaki İzmir derbisinde Göztepe, Karşıyaka'yı 3-2 yendi.

09.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:22Voleybolda olaylı İzmir derbisini Göztepe kazandı
Yaşanan tribün olayları nedeniyle seyircisiz tamamlanan Kadınlar 1. Ligi A Grubu'ndaki derbisinde Göztepe, 'yı 3-2 yendi.
Atatürk Voleybol Vestel Venus Kompleksi'nde oynanan ve karşılaşmanın ilk seti henüz tamamlanmadan tribünde yaşanan olaylar nedeniyle duran müsabakanın, seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Karşılaşma, seyircilerin dışarı çıkarılmasının ardından yaklaşık 4 saat sonra tekrar başladı.
Maç durduğu sırada 25-24 önde olan Karşıyaka, ilk seti 26-24, ikinci seti de 25-18 kazandı. Daha sonraki setleri 26-24 ve 25-16 alan Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı.
Son sette rakibine 15-13 üstünlük kuran Göztepe, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı

Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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