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Voleybolda şampiyonlar kupası, izmir'de sahibini buluyor

Voleybolda, kadınlarda dünya devi olan Türk takımları VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın İzmir'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.

08.10.2019 11:15Voleybolda şampiyonlar kupası, izmir'de sahibini buluyor
Voleybolda, kadınlarda dünya devi olan Türk takımları VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, yarın İzmir'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank ile 2018-19'un Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı'nın kozlarını paylaşacağı dev randevunun bilet fiyatı 13 TL olarak belirlendi.
Tarihinde 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazanan VakıfBank, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nı da daha önce 2013, 2014 ve 2017 yıllarında 3 kez müzesine götürdü. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez şampiyon olan Eczacıbaşı da Şampiyonlar Kupası'nda 2011, 2012 ve 2018'de 3 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Yarın oynanacak mücadele sonunda zafere ulaşacak ekip Şampiyonlar Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım unvanını elde edecek. Geçen sene Eczacıbaşı, aynı finalde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etmişti.



Eczacıbaşı Topluluğu, Vakıflar Bankası, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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