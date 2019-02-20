20 Şubat 2019, 22:56
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Voleybolda Temsilcilerimiz 3'te 2 Yaptı

Voleybolda Temsilcilerimiz 3

CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, bugün kendi gruplarındaki beşinci maçlarına çıktılar.

CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, bugün kendi gruplarındaki beşinci maçlarına çıktılar.

İlk olarak sahne alan Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Uralochka NTMK-Ekaterinburg takımını 20-25, 22-25, 25-19, 25-22 ve 8-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5'inci galibiyetine imza atan Eczacıbaşı VitrA, namağlup liderliğini sürdürerek B Grubu'nda son karşılaşmalar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

FENERBAHÇE SON SETTE ÜZÜLDÜ

Fenerbahçe Opet, E Grubu'nda 5'inci maçına Rusya temsilcisi Dinamo Moskova karşısında çıktı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-23, 12-25, 25-23, 24-26 ve 15-17'lik setlerle 3-2 kaybetti. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmayı kaybetmesine rağmen CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki liderliğini sürdürdü.

VAKIFBANK DA GARANTİLEDİ

VakıfBank ise A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'a konuk oldu. İstanbul ekibi deplasmanda rakibini 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. VakıfBank ayrıca Avrupa'daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı. OPET PETROLCÜLÜK A.Ş,Fenerbahçe,Eczacıbaşı Topluluğu
Kaynak: DHA


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