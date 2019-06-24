24.06.2019 13:40
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Voleybolda transfer

Voleybolda transfer

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaşma sağladı.

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor , İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa temsilcisi, ilk kez mücadele edeceği ligde sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
İç transferde 5 isimle sözleşme yenileyen, dış transferde ise Hüseyin Koç , Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Hüseyin Şahin , Cansın Hacıbekiroğlu ve Leonardo Pinheiro'yu kadrosuna katan yeşil-beyazlı kulüp, son olarak İranlı milli smaçör Mourteza Sharifi'yi renklerine bağladı.
Voleybola 10 yaşında Shahrdari Urmia'da başlayan 20 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2018 yılında İran Milli Takımı formasını giydi. 2018 Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansla İtalya 'ya transfer olan genç voleybolcu, geçen sezon Calzedonia Verona 'da oynadı.
Kaynak: AA
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