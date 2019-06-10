10.06.2019 12:18
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Voleybolda Uluslar Ligi heyecanı Ankara'ya taşınacak

Voleybolda Uluslar Ligi heyecanı Ankara

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Kadınlar Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçları Ankara'da yapılacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Kadınlar Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçları Ankara'da yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi'nin son hafta maçında Ankara'da Brezilya, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Maçlar 18-20 Haziran'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kadınlar Uluslar Ligi 5. hafta maç programı şöyle:
18 Haziran Salı:
16.00 Brezilya - İtalya
19.00 Türkiye - Belçika
19 Haziran Çarşamba:
16.00 Belçika - Brezilya
19.00 Türkiye - İtalya
20 Haziran Perşembe:
16.00 İtalya - Belçika
19.00 Türkiye - Brezilya
Kaynak: AA
Brezilya, Türkiye, Ankara, Spor

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