Voleybolda Uluslar Ligi heyecanı Ankara'ya taşınacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu
(FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Kadınlar Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçları Ankara
'da yapılacak. Türkiye
Voleybol Federasyonundan (TVF
) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi'nin son hafta maçında Ankara'da Brezilya
, İtalya
ve Belçika
ile karşılaşacak. Maçlar 18-20 Haziran'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kadınlar Uluslar Ligi 5. hafta maç programı şöyle:
18 Haziran Salı:
16.00 Brezilya - İtalya
19.00 Türkiye - Belçika
19 Haziran Çarşamba
:
16.00 Belçika - Brezilya
19.00 Türkiye - İtalya
20 Haziran Perşembe:
16.00 İtalya - Belçika
19.00 Türkiye - Brezilya
Kaynak: AA
Brezilya
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