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Voleybolun "Mavi Efe"si performansıyla göz dolduruyor

Saç rengi dolayısıyla sporseverlerin "Mavi Efe" diye adlandırdığı Aydın Büyükşehir Belediyesporlu milli voleybolcu Meryem Boz, ligin en skorer oyuncusu olma özelliğini elinde bulunduruyor.

04.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:48Voleybolun
Saç rengi dolayısıyla sporseverlerin "Mavi " diye adlandırdığı Büyükşehir Belediyesporlu milli voleybolcu Boz, ligin en skorer oyuncusu olma özelliğini elinde bulunduruyor.
Milli takımdaki başarılı performansıyla 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Meryem Boz, kendi takımındaki performansıyla da dikkati çekmeye devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na bu sezon transfer olan Meryem Boz, oynadığı 14 maçta takımına 242 sayı kazandırdı.
Milli sporcu, bu istatistikle Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin en skorer ismi oldu. Saç renginden dolayı milli takımda "Mavi Şimşek" olarak bilinen Boz, Aydın'da ise "Mavi Efe" olarak anılıyor.
"Sabırlı, soğukkanlı ve disiplinliyim"
Meryem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım ve ligdeki başarısının bireysel olmadığını söyledi.
Çocukken cerrah olmayı hayal ettiğini dile getiren Meryem Boz, şöyle konuştu:
"Şu an baktığımda 'benim yerim spor' diyorum. Spora masa tenisiyle başladım. İki yıl oynadıktan sonra 1 sene kort tenisi oynadım. Daha sonra beden eğitimi öğretmenin 'voleybol oynamak ister misin' dedi. 'Deneyelim' dedim ve voleybola başladım. Oynadıkça keyif almaya başladım. Bireysel spordan daha çok cezbetmeye başladı. Sabırlı, soğukkanlı ve disiplinliyim. Çok stres yapan bir oyuncu değilim. Genelde sakin kalmayı başarabiliyorum. Sadece spor hayatımda değil normal hayatımda da böyleyim. O yüzden bu maçlara da yansıyor. Kırılma anlarında topu daha doğru kullanabiliyorum."
"Voleybola ilgi olması çok güzel"
Meryem, ligdeki başarısının takım uyumundan kaynaklandığını aktardı.
Voleybolun bir takım oyunu olduğuna işaret eden Meryem Boz, "Eğer ben sayı üretebiliyorsam bu takımımın verdiği mücadele ve yardımlarladır. Takım uyumuyla alakalı bir durum. Dolayısıyla bu uyumu yakaladığım için çok mutluyum. Milli maçlarda 'mavi şimşek' etiketi almıştık. Aydın'da da 'mavi efe" diye tribünden yazılar görüyorum. Bu güzel bir şey. Voleybola ilgi olması çok güzel. İnşallah bu istikrarla devam edebilirim. Takımıma fazlaca yardım edebiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.
Milli takımla olimpiyatlarda başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Meryem, bu hayali gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini dile getirdi.
Olimpiyatlarda kürsüye çıkmayı çok istediklerini vurgulayan Meryem Boz, "Benim de en büyük hedefim olimpiyatlardı. Şu an bunun için bir adım attım. Umarım orada da kürsüye çıkarım." şeklinde konuştu.

Meryem, Aydın, EFE, Spor

Kaynak: AA

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