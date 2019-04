Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedide Toplandı (2)

Kaynak: AA

ERCAN ÇAKAR - Türk voleybolunda 1905-1965 arasında doğmuş ve bu sporda iz bırakan 712 oyuncu, antrenör ve yöneticinin hayatları, "Voleybolun Unutulmazları" ansiklopedisinde toplandı.Eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün, sosyal medyada başlatılan çalışma sonucunda 712 ismin hayat hikayelerini ansiklopedi haline getirdi.Görgün, 2015 yılında başladığı çalışmada önce hayatını kaybetmiş isimlerin biyografisi çıkardı. Daha sonra belirlenen kriterler çerçevesinde yaşayan isimleri tanıtan Görgün, 4 yıl süren çalışma sonucunda efsane voleybolcuların hayat hikayelerini 2 bin 256 sayfadan oluşan 5 ciltlik bir ansiklopedide topladı.Gülnur Özfer Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybola vefa borcunu ödemek için bu çalışmayı gerçekleştirdiğini söyledi.Ansiklopedi çalışmasına büyük emek harcadığını dile getiren Görgün, "2015 yılında sosyal medyada voleybolun unutulmazları adında kapalı bir grupta bunu oluşturmaya başladım. Bütün yöneticiler, hakemler, voleybolcuların olduğu bir grupta ilk önce vefat edenleri tanıtmaya başladım. Ben başladım ama aslında hep birlikte yaptık. Ansiklopedinin adı da 'Voleybolun Unutulmazları-Biz Takımı." diye konuştu.Görgün, yaptığı çalışmada voleybol camiasından çok destek gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:"Araştırdım, büyüklerimize danıştım, vefat edenlerin ailelerine ulaşmaya çalıştım... Önce vefat eden 188 kişiyi buldum. Onların ailelerinden gelen tepkiler çok olumluydu. Vefat edenler bittikten sonra belli bir yaşın üzerinde olanlar da talep etti. Bu, işimin yanında yürüttüğüm gönüllü bir çalışma. Voleybola borcumu ödemeye çalışıyorum. İlk başta pek sıcak bakmadım. Fakat hiç gönüllü çıkmayınca buna da başladım. Yaşayanlarda bir kriter koymak gerekiyordu. En az 5 yıl deplasmanlı liglerde ya da Türkiye şampiyonaları final grubunda yer alan takımlarda oynayan oyuncular, antrenörler, yöneticiler ve diğer çalışanları dahil ettim.""Çok ciddi bir arşiv oluştu"Gülnur Özfer Görgün, ansiklopedinin Türk voleybolu için ciddi bir arşiv olacağını vurgulayarak, "Başta ansiklopedi fikri yoktu. Fakat çok ciddi bir arşiv oluştu. Kriterlerden birisi de 50 yaş üstüydü. Her gün bir kişiyi tanıttım. Ansiklopedide 712 kişi var. Her cilt kendi içinde alfabetik olarak sıralanıyor. Burada kişilerin sadece voleybol kariyerleri yok, onların hayat hikayeleri var. Bunun bir benzeri yok. Voleybolda bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.Voleybolda ciddi bir kayıt eksikliğinin olduğunu anlatan Görgün, "Voleybol kayıtlarına baktığınız zaman dijital dünyaya geçildikten sonraki dönemleri bulabiliyorsunuz. Bu çalışma, geçmişe yönelik olduğu için hem bilgi hem de fotoğraflarıyla önemli bir arşiv. Devamı da yapılmalı. Bu çalışmayı yaparken çok kaynak sıkıntısı yaşadım. Ne yazık ki çok bilgiye ulaşamıyorsunuz. Bunu sadece bir kitap yayını olarak görmek istemiyorum, mutlaka bir referans kaynağı olacaktır. Bundan sonrakiler en azından benim çektiğim zorlukları çekmeyecek." değerlendirmesinde bulundu."Onlar olmasaydı voleybol bu seviyede oynanamazdı"Gülnur Özfer Görgün, Türk voleybolunun gelişmesinde büyük rol oynayan efsane isimlerin hayatlarından çok etkilendiğini dile getirerek, "Vefa kavramı benim için her zaman çok özel ve önemlidir. Döneminin parlak yıldızları zaman geçtikten sonra niye unutuluyor. Onlar olmasaydı bugünkü voleybol bu seviyede oynanamazdı. Her birininin hikayesinden son derece etkileniyorum. Çünkü yokluklar içinde bu sporu yapmışlar. En önemli şey, o insanlara hak ettiği değer ve vefayı göstermek." diye konuştu.Ansiklopedide hayat hikayelerine yer verilen isimler için 25 Mayıs'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda bir tören düzenleneceğini aktaran Görgün, "Federasyonumuz salonu bize tahsis etti. Vefat edenlerin bir temsilcisi de o gün orada olacak. Tamamıyla onlara özel bir tören olacak. Bu çalışma sadece ansiklopedi olarak kalmayacak. Sponsorlar desteğiyle basıldıktan sonra 25 Mayıs'ta satışa sunulacak. Gelirini Voleybolcular Derneği'ne bağışlayacağım. O bağışların da dijital bir voleybol müzesinin ilk tuğlası olmasını arzu ediyorum." şeklinde görüş belirtti.