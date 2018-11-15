Volkan Arısoy Drift Şampiyonasında Nefesleri Kesti

2018 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın final yarışı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada İnci Akü sponsorluğunda yarışan Volkan Arısoy, gösterdiği performansla izleyicilerin nefesini kesti. 18 pilotun şampiyonluk heyecanı için yarıştığı şampiyonayı çok sayıda drift sever takip etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şampiyonanın eleme turlarının ardından gerçekleştirilen yarı finalde Volkan Arısoy, adını finale yazdırmayı başardı. Birbirinden başarılı yarışmacıların piste çıktığı yarışmada, jüri ve seyirciler heyecan dolu anlara tanıklık ettiler. Kıyasıya mücadelelere sahne olan final yarışlarında Volkan Arısoy, ilk 3'e kalarak ödülünü aldı.

Şampiyona sonrası açıklama yapan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici, "İnci Akü olarak çeşitli spor dallarındaki takımları ve yarışmacıları destekleyerek spora ve sporculara katkımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2017-2018 yılları için Türkiye'de Drift sporunun önemli isimlerinden Volkan Arısoy ile sponsorluk anlaşması yaptık. Anlaşmamız kapsamında Volkan Arısoy ve ekibi ile İnci Akü Drift Team'i kurduk. Aracı Slider ile sezonun ilk 3 yarışında başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Arısoy ve 500 beygirlik drift aracı Slider sezonun 4'üncü ve son yarışında 3'üncü olarak yüzümüzü güldürdü. Volkan Arısoy ve ekibiyle bundan sonraki yarışlarda daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır. İnci GS Yuasa olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Final heyecanının ardından ilk 3'e giren pilotlara İnci Akü tarafından FormulA aküler hediye edildi.