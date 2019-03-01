TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Volkan Atılgan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Atılgan kimdir?

VOLKAN ATILGAN KİMDİR?

Başkan adayı, 29 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1998 yılında Turem Kütahya Turizm bölümünü tamamladık, 2004 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimini yarıda bıraktı. 2018 yılında başladığı Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Lisans eğitimini sürdürüyor.

TARABALAR ADINDA SERGİ DÜZENLEDİ

Atılgan, Belgesel Fotoğrafçılık alanında birçok çalışmaya imza attı.16.000 karelik arşivinden derlediği fotoğraflardan oluşan "Tarabalar" belgesel fotoğraf sergisi dünyanın ilk gezici kent belleği müzesi olma özelliğine sahiptir. Tarabalar sergisi, Moskova müzesi de dâhil olmak üzere 13 farklı noktada sergilendi. Çeşitli belediyelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretsiz fotoğrafçılık kursları veriyor ve turizm bilinci oluşturmak amacıyla foto-safariler düzenliyor.