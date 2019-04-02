Volkan Atılgan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Volkan Atılgan oldu. TKP adayı Volkan Atılgan, ORDU büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ORDU büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Volkan Atılgan ile ilgili seçim sonuçları ve ORDU büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP ORDU büyükşehir belediye başkan adayı Volkan Atılgan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ORDU büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ORDU aday yarışı ve ORDU seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ORDU Seçim Bilgileri

ORDU büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.174 olduğu belirlendi.

ORDU büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.174 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ORDU büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,56 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ORDU büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 581.656 olduğu belirlendi.

ORDU büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.683 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP ORDU Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Volkan Atılgan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP ORDU büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Volkan Atılgan, ORDU yarışında % 0,19 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Volkan Atılgan toplamda 903 adet oy sayısına ulaştı.

Volkan Atılgan Kimdir?

29 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Turem Kütahya Turizm bölümünü tamamladık, 2004 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimini yarıda bıraktı. 2018 yılında başladığı Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Lisans eğitimine devam ediyor.

Belgesel Fotoğrafçılık alanında birçok çalışmaya imza attı.16.000 karelik arşivinden derlediği fotoğraflardan oluşan "Tarabalar" belgesel fotoğraf sergisi dünyanın ilk gezici kent belleği müzesi olma özelliğine sahiptir. Tarabalar sergisi, Moskova müzesi de dahil olmak üzere 13 farklı noktada sergilendi.

Atılgan, çeşitli belediyelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretsiz fotoğrafçılık kursları veriyor ve turizm bilinci oluşturmak amacıyla foto-safariler düzenliyor.

Volkan Atılgan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP ORDU büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.