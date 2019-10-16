Volkan Demirel, Aston Martin'i ile bakışları üstüne topladı

Sezon başında futbolu bırakan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı'ndaydı. Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan tecrübeli futbolcu etkinlik sonrasında lüks aracıyla beğeni topladı.

Frasa-Türkiye maçının oynandığı saatlerde bir etkinliğe katılan eski futbolcu, çıkışta yeni Aston Martin otomobiliyle görüntülendi. Demirel çiftinin, James Bond filmlerini aratmayan aracıyla dikkatleri üzerine topladı.

MİLLİ MAÇI TAKİP ETMEDİ Mİ?

Milli futbolcu Volkan Demirel, tüm Türkiye'nin Frasan-Türkiye maçını merakla takip ettiği saatlerde eşi Zeynep Demirel'le Nişantaşı'nda bir etkinlikte yer alması görenleri "Milli maçı takip etmiyor mu?" diye merak ettirdi.

SANAT GALERİSİ AÇTILAR

Tablo ve heykellerle evlerinin havasını değiştiren çift, yakın bir tarihte ise Demirel Sanat Galerisi'ni açtı. İlk sergi ise geçtiğimiz yaz Ege'nin incisi Bodrum'daki lüks bir otelde yapıldı. Evdeki birçok parçayı galeriye taşıyan ikili, çağdaş sanatçıların da tanınmalarına imkan sağladı.