Volkan Demirel, belgeleri olmadığı için maçı tribünden takip etti!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenidi. Sarı lacivertli ekip bu sezon ligde ilk yenilgisini alırken Volkan Demirel'in yedek kulübesinde olmaması dikkatlerden kaçmadı.

YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde yeni transferlerden Adil Rami ve Mevlüt Erdinç'in yanı sıra Harun Tekin, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Alper Potuk ve Murat Sağlam yer aldı.

OZAN TUFAN KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kadroda olmaması nedeniyle, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak yarım devre forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

VOLKAN DEMİREL YENİ GÖREVİYLE İLK MAÇINA GELDİ

Sarı-lacivertli takımda futbolculuk yaşantısını sonlandırıp, teknik heyete geçen Volkan Demirel, takımla beraber ilk maçına geldi. Takım ısınırken saha kenarında duran Volkan, daha sonra tribüne çıktı. Henüz gerekli belge ve diploması olmayan Volkan Demirel, bu nedenle tribünde oturarak maçı takip etti.