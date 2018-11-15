15 Kasım 2018, 16:50
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Kadro Dışı Bırakılan Volkan Demirel, Çalışmalarına Devam Ediyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışmalarına Fenerbahçe Dereağzı Tesislerinde devam ediyor.

Fenerbahçe'de bu sezon sözleşmesi yenilenen ve daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartışan Volkan Demirel, bu davranışı sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Deneyimli eldiven, kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe'nin Dereağzında bulunan tesislerinde devam ediyor.

AFFEDİLECEĞİ KONUŞULUYOR

37 yaşındaki kaleci, kaleci antrenörleriyle beraber çalışmalarını gerçekleştirirken, antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti. Tecrübeli file bekçisinin yakın zamanda yönetim tarafından affedileceği ve A takıma geri döneceği konuşuluyor.

Fenerbahçe,Volkan Demirel
15 Kasım 2018 Perşembe 16:50



YORUMLAR (3)
FBLİ : 17 yılını vermiş bir sporcu elbette affedilmelidir.
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FBLİ : 17 yılını vermiş bir kişi affedilmelidir.
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HAKAN BABACAN: hadi inş . çok memnun oluruz volkanı gerçekten istiyoruz onun varlığı yeter diğer takımların korkmasına
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