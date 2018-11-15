- Volkan Demirel
çalışmalara devam ediyor
İSTANBUL - Fenerbahçe
'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışmalarına Dereağzı Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe'de bu sezon sözleşmesi yenilenen ve daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartışan Volkan Demirel bu davranışı sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Demirel kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe'nin Dereağzı'nda bulunan tesislerinde devam ediyor. 37 yaşındaki kaleci kaleci antrenörleriyle beraber çalışmalarını gerçekleştirirken, antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.Demirel'in yakın zamanda yönetim tarafından affedileceği ve A takıma geri döneceği konuşuluyor.
Fenerbahçe,Volkan Demirel
15 Kasım 2018 Perşembe 17:00