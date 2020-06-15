Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve şu an A takımda antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

15.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:38

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, Çaykur Rizespor maçında ayağında iki kırık oluşan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'yı unutmadı.

Demirel, Muslera için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun kardeşim" dedi.

TFF DE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI PAYLAŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaraylı Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Haber
Yorumlar (7)
TESADÜFMÜ BU SERTLİK: Hayret rize başkanı geçen sezon inerim sahaya falan tehditler etmişti uydurma penaltı kırmızı ve rizeye çaloşan hakem olunca tv ye bile çıkmadı
Cevap Yaz 4 2
ALİİİ: son yıllardaki galatasarayın başarısında en büyük pay musleranın. . . . inanın cin bom ilk üçe bile giremez. . . . yazık oldu
Cevap Yaz 1 9
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